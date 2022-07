Sindaco di Sloviansk invita i residenti a evacuare la città Russi pronti a invadere

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ildi, Vadym Liakh, ha esortato irimasti ad, poiché lasembra essere il prossimo obiettivo dellaa nei suoi piani di conquista di Donetsk e l'evacuazione dei civili diventa sempre più difficile. Dopo aver conquistato il 3 luglio ladi Lysychansk, l'ultima grande roccaforte ucraina nella regione di Luhansk, laa dovrebbe concentrarsi sull'acquisizione del pieno controllo di Donetsk. In sostanza, la battaglia persarà con ogni probabilità la prossima sfida chiave nella lotta per il Donbass, mentre le forze russe sono a una quindicina di chilometri dalladi Donetsk. Le forze russe, dei fronti di forze orientali e occidentali, sono probabilmente ...

