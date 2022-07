Perché i cinema sono pieni di ragazzi in giacca e cravatta con in mano una banana? (Di giovedì 7 luglio 2022) Tutto nasce, of course, da un trend di Tik Tok legato al film Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo. Ecco cosa sta succedendo Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 luglio 2022) Tutto nasce, of course, da un trend di Tik Tok legato al film Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo. Ecco cosa sta succedendo

Pubblicità

giohoney_ : Buongiorno da me che faccio una recensione negativa al The Space Cinema perché ieri invece di concentrarmi su… - SpeedwayGirl71 : RT @ThisTown04: Thor Love and Thunder è uscito oggi ma non potrò vederlo perché non c'è il cinema nel mio paese?? #ThorLoveandThunder https:… - Sticaxzi_ : Buongiorno amicii oggi sono senza voce perché ieri al cinema ho urlato troppo voi come state? - Alsspr__ : Triste perché mi sa che non riuscirò davvero a vedere Thor al cinema e mi tocca guardarlo sul computer con una qualità di merda - i89taylvr : per thor love and thunder devo aspettare 1 settimana perché qui a crotone ci sono due cinema di merda e non lo tras… -