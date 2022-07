Omicidio a San Benedetto del Tronto, donna di 80 anni uccisa in casa: arrestata la figlia (Di giovedì 7 luglio 2022) Omicidio a San Benedetto del Tronto, un’anziana di 80 anni è stata assassinata nella sua casa in via Pace. Per il delitto, è stata arrestata la figlia, rivenuta sulla scena del crimine in evidente stato confusionale. Sono in corso le indagini. Una donna di 80 anni è stata brutalmente uccisa nella sua abitazione situata in via Pace, a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. L’Omicidio a San Benedetto del Tronto si è consumato nella mattinata di giovedì 7 giugno ed è stato prontamente segnalato alle autorità competenti. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che l’anziana signora sia stata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022)a Sandel, un’anziana di 80è stata assassinata nella suain via Pace. Per il delitto, è statala, rivenuta sulla scena del crimine in evidente stato confusionale. Sono in corso le indagini. Unadi 80è stata brutalmentenella sua abitazione situata in via Pace, a Sandel, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. L’a Sandelsi è consumato nella mattinata di giovedì 7 giugno ed è stato prontamente segnalato alle autorità competenti. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che l’anziana signora sia stata ...

