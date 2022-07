Napoli, i nomi in difesa in caso di addio a Koulibaly. Intanto Mertens vorrebbe tornare (Di giovedì 7 luglio 2022) Il domino dei difensori centrali nel campionato italiano inizia a prendere forma. La Juventus sembra aver puntato su Kalidou Koulibaly per sostituire il partente Matthijs de Ligt. C’è stato un primo incontro tra la dirigenza juventina e l’agente del senegalese per iniziare a capire la fattibilità dell’operazione. Il Napoli per questo motivo ha iniziato iniziato a cautelarsi, sondando diverse piste per la sua sostituzione. Un nome che piace al ds Giuntoli è quello di Kim Min-jae, difensore coreano di 25 anni del Fenerbahce, sul quale però è forte la concorrenza del Rennes. Infatti l’attuale allenatore dei francesi Bruno Génésio lo ha allenato al Beijing Guoan e vorrebbe portarlo con sé in Ligue 1. Altri nomi sulla lista del Napoli sono quelli di Piero Hincapié, difensore ecuadoregno di 20 anni di ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Il domino dei difensori centrali nel campionato italiano inizia a prendere forma. La Juventus sembra aver puntato su Kalidouper sostituire il partente Matthijs de Ligt. C’è stato un primo incontro tra la dirigenza juventina e l’agente del senegalese per iniziare a capire la fattibilità dell’operazione. Ilper questo motivo ha iniziato iniziato a cautelarsi, sondando diverse piste per la sua sostituzione. Un nome che piace al ds Giuntoli è quello di Kim Min-jae, difensore coreano di 25 anni del Fenerbahce, sul quale però è forte la concorrenza del Rennes. Infatti l’attuale allenatore dei francesi Bruno Génésio lo ha allenato al Beijing Guoan eportarlo con sé in Ligue 1. Altrisulla lista delsono quelli di Piero Hincapié, difensore ecuadoregno di 20 anni di ...

Pubblicità

tuttonapoli : Cds - Futuro Koulibaly, il Napoli si cautela: sono 3 i nomi che piacciono a Giuntoli - FilardiGiacomo : @_alessandra27_ Comunque a Napoli i giocatori li scelgono in base ai nomi, sennò non è possibile... Prima Koulibaly… - NapoliAddict : Di Marzio: “Due nomi nella lista del Napoli se Koulibaly lascia il club subito” #Napoli #ForzaNapoliSempre… - NapoliAddict : Non solo Kim, i nomi sondati da Giuntoli per il post Koulibaly #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio Nap… - CalcioNapoli24 : -