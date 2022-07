Nadal si ritira da Wimbledon, bufera social su Fognini: “Ha perso ancora una volta una buona occasione per…” (Di giovedì 7 luglio 2022) Il tennista azzurro Fabio Fognini è finito nella bufera social, dopo il ritiro nel torneo di Wimbledon da parte del tennista spagnolo Rafa Nadal a causa di uno strappo al muscolo addominale. Fognini aveva messo in dubbio questo infortunio, riprendendo un articolo apparso sul web, ha sottolineato le parole “da infortunato” aggiungendo poi “for sure” L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fognini affronterà Nadal agli ottavi, battuto agevolmente De Minaur Nadal bacchetta Sonego a rete, sui social i tifosi sbottano contro lo spagnolo: Vergognoso, poteva evitare di…” Fognini Nadal: la sfida ai ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Il tennista azzurro Fabioè finito nella, dopo il ritiro nel torneo dida parte del tennista spagnolo Rafaa causa di uno strappo al muscolo addominale.aveva messo in dubbio questo infortunio, riprendendo un articolo apparso sul web, ha sottolineato le parole “da infortunato” aggiungendo poi “for sure” L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::affronteràagli ottavi, battuto agevolmente De Minaurbacchetta Sonego a rete, suii tifosi sbottano contro lo spagnolo: Vergognoso, poteva evitare di…”: la sfida ai ...

