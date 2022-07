“Muoiono i vaccinati fragili, non i no-vax”. Covid, Andrea Crisanti: “Cosa succede realmente”. Polemiche (Di giovedì 7 luglio 2022) “Non Muoiono i no vax ma i vaccinati fragili”. Polemica sulle parole del prof Andrea Crisanti. Il tutto si presenta nel pieno della quinta ondata di contagi che ha messo di nuovo in allerta il sistema sanitario nazionale. Ospite di In onda, il microbiologo ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno riacceso il mondo no vax, mai del tutto scomparso. Cristanti a La7 ha detto: “Perché chi muore ogni giorno non sono i no vax, dobbiamo dirlo: nella maggior parte dei casi, nel 98% dei casi, sono persone fragili vaccinate”. E ancora:“Non abbiamo avuto il coraggio di dire sin dall’inizio che i 160 morti al giorno non erano no vax, ma persone vaccinate e fragili. Tutta la polemica sui no vax ha creato un cortocircuito per cui sembrava che morissero solo i no vax. E invece ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) “Noni no vax ma i”. Polemica sulle parole del prof. Il tutto si presenta nel pieno della quinta ondata di contagi che ha messo di nuovo in allerta il sistema sanitario nazionale. Ospite di In onda, il microbiologo ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno riacceso il mondo no vax, mai del tutto scomparso. Cristanti a La7 ha detto: “Perché chi muore ogni giorno non sono i no vax, dobbiamo dirlo: nella maggior parte dei casi, nel 98% dei casi, sono personevaccinate”. E ancora:“Non abbiamo avuto il coraggio di dire sin dall’inizio che i 160 morti al giorno non erano no vax, ma persone vaccinate e. Tutta la polemica sui no vax ha creato un cortocircuito per cui sembrava che morissero solo i no vax. E invece ...

euright9 : Crisanti ammette che prima del siero morivano i fragili, ora invece muoiono i fragili però RIGOROSAMENTE VACCINATI.… - LAURADEPS : RT @ilpresidenteh: #Covid, il prof. Andrea #Crisanti: 'Noi non abbiamo avuto il coraggio di dire fin dall'inizio che i 160 morti al giorno… - fabius10scudi : RT @ilpresidenteh: #Covid, il prof. Andrea #Crisanti: 'Noi non abbiamo avuto il coraggio di dire fin dall'inizio che i 160 morti al giorno… - Trovolavorobiz : RT @ilpresidenteh: #Covid, il prof. Andrea #Crisanti: 'Noi non abbiamo avuto il coraggio di dire fin dall'inizio che i 160 morti al giorno… - ghioldip : RT @ilpresidenteh: #Covid, il prof. Andrea #Crisanti: 'Noi non abbiamo avuto il coraggio di dire fin dall'inizio che i 160 morti al giorno… -