Mozzarella Dop, occhio alla fregatura: il trucco per distinguerla dal fior di latte (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Fatto Alimentare ha dedicato un interessante approfondimento alla Mozzarella, alimento che è ormai conosciuto e diffuso in tutto il mondo per via della pizza, ma che d'estate viene consumato in misura ancora maggiore al resto dell'anno. Non tutti sanno che in Italia si produce una sola Mozzarella di latte vaccino DOP: si tratta della Mozzarella di Gioia del Colle, che ha ottenuto la denominazione d'origine nel 2020. Poi ci sono il fior di latte di Agerola, classificato come Prodotto agroalimentare tradizionale (Pag), e la Mozzarella Specialità tradizionale garantita (Sta). Infine si aggiunge l'unica Mozzarella Dop di bufala, che è quella campana. Il Fatto Alimentare descrive come “complessa e variegata” la situazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Fatto Alimentare ha dedicato un interessante approfondimento, alimento che è ormai conosciuto e diffuso in tutto il mondo per via della pizza, ma che d'estate viene consumato in misura ancora maggiore al resto dell'anno. Non tutti sanno che in Italia si produce una soladivaccino DOP: si tratta delladi Gioia del Colle, che ha ottenuto la denominazione d'origine nel 2020. Poi ci sono ildidi Agerola, classificato come Prodotto agroalimentare tradizionale (Pag), e laSpecialità tradizionale garantita (Sta). Infine si aggiunge l'unicaDop di bufala, che è quella campana. Il Fatto Alimentare descrive come “complessa e variegata” la situazione ...

