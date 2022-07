Milan, Bakayoko non vuole lasciare i rossoneri (Di giovedì 7 luglio 2022) Nonostante le scarse presenze della stagione scorsa, Bakayoko ha fatto sapere al Milan che non vuole lasciare i rossoneri Come riferito da TMW, Tiemoué Bakayoko, nell’incontro avvenuto ieri a Casa Milan, avrebbe espresso alla dirigenza la volontà di rimanere in rossonero rispettando il secondo anno di prestito pattuito la scorsa estate tra i rossoneri e il Chelsea. Il suo futuro resta comunque in bilico: pochissime le presenze nello scorso campionato. Chissà che il ritiro non cambi le carte in tavola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Nonostante le scarse presenze della stagione scorsa,ha fatto sapere alche nonCome riferito da TMW, Tiemoué, nell’incontro avvenuto ieri a Casa, avrebbe espresso alla dirigenza la volontà di rimanere in rossonero rispettando il secondo anno di prestito pattuito la scorsa estate tra ie il Chelsea. Il suo futuro resta comunque in bilico: pochissime le presenze nello scorso campionato. Chissà che il ritiro non cambi le carte in tavola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

