Michele Garruto giovane parrucchiere di Solaro morto nell’incidente a Saronno (Di giovedì 7 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si chiamava Michele Garruto ed era un apprezzato parrucchiere di Solaro il motociclista morto nel primo pomeriggio di oggi a Saronno. Michele Garruto, 30 anni, era il fondatore e titolare dell’Atelier Don Ros di Rovellasca, che aveva aperto un negozio con lo stesso marchio anche a Solaro, in via Pertini. Grande appassionato di acconciature, aveva ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 7 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si chiamavaed era un apprezzatodiil motociclistanel primo pomeriggio di oggi a, 30 anni, era il fondatore e titolare dell’Atelier Don Ros di Rovellasca, che aveva aperto un negozio con lo stesso marchio anche a, in via Pertini. Grande appassionato di acconciature, aveva ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Saronno, mortale in tangenzialina: lutto a Solaro e Rovellasca per la morte del 31enne Michele Garruto - IlGroane : Saronno, mortale in tangenzialina: lutto a Solaro e Rovellasca per la morte del 31enne Michele Garruto - ilSaronno : Saronno, mortale in tangenzialina: lutto a Solaro e Rovellasca per la morte del 31enne Michele Garruto -