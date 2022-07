Marmolada, il bilancio sale a 10 morti: sette feriti in ospedale, due gravi. 'Rinvenuti altri resti' (Di giovedì 7 luglio 2022) È di dieci morti e di una persona dispersa l'ultimo bilancio, ancora ufficioso, del disastro della Marmolada : gli operatori in quota, attivi per la prima volta da domenica, hanno recuperato i resti ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022) È di diecie di una persona dispersa l'ultimo, ancora ufficioso, del disastro della: gli operatori in quota, attivi per la prima volta da domenica, hanno recuperato i...

Agenzia_Ansa : Marmolada, bilancio definitivo: sono 11 tra morti e dispersi Il governatore Zaia: dei feriti, 7 sono ancora in ospe… - rtl1025 : ?? I soccorritori hanno recuperato altri resti delle vittime sotto la frana della #Marmolada. A quanto risulta, appa… - TgrRaiTrentino : #Marmolada. Le vedute aeree della sommità del ghiacciaio crollata a valle. Bilancio provvisorio 6 vittime. Una quin… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Marmolada, bilancio definitivo: sono 11 tra morti e dispersi Il governatore Zaia: dei feriti, 7 sono ancora in ospedale e… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #marmolada, il bilancio sale a 10 morti: sette feriti in ospedale, due gravi. «Rinvenuti altri resti» -