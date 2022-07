Mané: «Mai piaciuta la Playstation, è una perdita di tempo» (Di giovedì 7 luglio 2022) . Le parole del giocatore del Bayern Monaco Sadio Mané, neo attaccante del Bayern Monaco, ha espresso il suo singolare parere sulla Playstation. Queste le sue dichiarazioni riprese da Marca: «Non mi è mai piaciuta la Playstation. Non ci ho mai giocato. Penso che sia una perdita di tempo. Non voglio occupare la mia mente in qualcosa che non mi reca benefici». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) . Le parole del giocatore del Bayern Monaco Sadio, neo attaccante del Bayern Monaco, ha espresso il suo singolare parere sulla. Queste le sue dichiarazioni riprese da Marca: «Non mi è maila. Non ci ho mai giocato. Penso che sia unadi. Non voglio occupare la mia mente in qualcosa che non mi reca benefici». L'articolo proviene da Calcio News 24.

