Lo stadio della Roma si farà a Pietralata. Forse (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Si rompono gli indugi sul nuovo stadio della Roma. C'è, infatti, l'intesa tra Campidoglio e club giallorosso sulla presentazione di uno studio di fattibilità per la costruzione dell'impianto sportivo nell'area comunale nella zona di Pietralata, nella periferia nord-est della Capitale. Il nuovo stadio "dovrà rappresentare un volano per la riqualificazione sostenibile e senza aggravi urbanistici del quartiere e, più in generale, per lo sviluppo della Capitale" scrivono in una nota congiunta, la società calcistica e il Comune capitolino. La zona prescelta, Pietralata appunto, si trova dietro alla stazione Tiburtina e non lontano dall'ospedale Sandro Pertini. L'As Roma presenterà il progetto al Campidoglio nelle prossime settimane. ... Leggi su agi (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Si rompono gli indugi sul nuovo. C'è, infatti, l'intesa tra Campidoglio e club giallorosso sulla presentazione di uno studio di fattibilità per la costruzione dell'impianto sportivo nell'area comunale nella zona di, nella periferia nord-estCapitale. Il nuovo"dovrà rappresentare un volano per la riqualificazione sostenibile e senza aggravi urbanistici del quartiere e, più in generale, per lo sviluppoCapitale" scrivono in una nota congiunta, la società calcistica e il Comune capitolino. La zona prescelta,appunto, si trova dietro alla stazione Tiburtina e non lontano dall'ospedale Sandro Pertini. L'Aspresenterà il progetto al Campidoglio nelle prossime settimane. ...

Pubblicità

acmilan : Cosa significa per te andare allo stadio ? Vivi la tua passione rossonera con noi: è aperta la terza fase della Ca… - repubblica : Al via il progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, accordo tra società e Comune [di Lorenzo D'Albergo] - OfficialASRoma : ??????? ??? Dal 7 al 21 luglio, la coppa della #UECL sarà sarà esposta all'interno del tour dello Stadio Olimpico!… - infoitinterno : Stadio della Roma a Pietralata: dai 60mila posti al nodo esprori, ecco il progetto - francesco_lux : RT @playroma: ?? BERARDI: “NUOVO STADIO NEL 2026. NON SARÀ PIÙ PICCOLO DELL’OLIMPICO” ?? ?? Il CEO della Roma P.Berardi, sul nuovo stadio a P… -