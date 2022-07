L’incredibile “fuori onda” della Bbc con il giornalista con i piedi sulla scrivania | VIDEO (Di giovedì 7 luglio 2022) Tim Wilcox, conduttore del tg della Bbc, è stato sorpreso in una posa rilassata con i piedi sulla scrivania durante la copertura dell’emittente della crisi a Downing Street, che ha portato alle imminenti dimissioni del primo ministro Boris Johnson. L’inviato Ros Atkins stava intervenendo nel corso della trasmissione dall’esterno del numero 10, dove i ministri del Gabinetto avrebbero chiesto a Johnson di dimettersi per la sua gestione dello scandalo Chris Pincher, il deputato tory accusato di molestie sessuali. La regia è poi tornata sullo studio e ha sorpreso Wilcox appoggiato allo schienale della sua sedia con i piedi in aria mentre controllava il telefono. INCREDIBLE SCENES: BBC News accidentally cut away to their news studio, showing a presenter ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Tim Wilcox, conduttore del tgBbc, è stato sorpreso in una posa rilassata con idurante la copertura dell’emittentecrisi a Downing Street, che ha portato alle imminenti dimissioni del primo ministro Boris Johnson. L’inviato Ros Atkins stava intervenendo nel corsotrasmissione dall’esterno del numero 10, dove i ministri del Gabinetto avrebbero chiesto a Johnson di dimettersi per la sua gestione dello scandalo Chris Pincher, il deputato tory accusato di molestie sessuali. La regia è poi tornata sullo studio e ha sorpreso Wilcox appoggiato allo schienalesua sedia con iin aria mentre controllava il telefono. INCREDIBLE SCENES: BBC News accidentally cut away to their news studio, showing a presenter ...

