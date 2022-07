Lazio, ecco Casale: 'Realizzato il mio sogno, qui per Sarri' (Di giovedì 7 luglio 2022) " Ho Realizzato il mio sogno, non vedo l'ora di partire. Il corteggiamento di Sarri? Una delle cose principali che mi ha spinto a venire in questa grande società. Non vedo l'ora di iniziare, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 luglio 2022) " Hoil mio, non vedo l'ora di partire. Il corteggiamento di? Una delle cose principali che mi ha spinto a venire in questa grande società. Non vedo l'ora di iniziare, ...

Pubblicità

CorSport : #Lazio, ecco #Casale: 'Realizzato il mio sogno, qui per #Sarri' ??? - sportli26181512 : Lazio, ecco Casale: 'Realizzato il mio sogno, qui per Sarri': Le parole del centrale: 'Non vedo l'ora di partire, a… - LALAZIOMIA : Lazio, ecco Casale: 'Realizzato il mio sogno, qui per Sarri' - bananafish35 : Le prime parole in esclusiva del nuovo acquisto della Lazio. Un tale di nome Casale. Ecco Sky sul pezzo. Incredibile. - infoitsport : AURONZO GIORNO 2 - Lazio, ecco Patric: lo spagnolo arrivato in ritiro - FOTO -