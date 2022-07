La patente diventa digitale: dal 2023 sarà nella app Io (e per esibirla basterà quella) (Di giovedì 7 luglio 2022) L’obiettivo, dice il ministro per l’Innovazione Vittorio Colao, è una “Schengen del digitale”: servizi, pagamenti e documenti accessibili per smartphone e senza frontiere europee. E la novità più attesa sarà la patente di guida in formato digitale che sarà disponibile sull’app Io, già diffusa in questi anni perché utilizzata per il green pass. Come funzionerà? Durante i controlli quindi sarà sufficiente mostrare il Qr code presente sull’applicazione, non sarà più necessario possedere la carta fisicamente e sarà valida in tutta Europa. Tra gli altri progetti indicati da Colao anche la tessera elettorale digitale (su cui il governo sta lavorando) e la carta d’identità che si potrà ritirare negli uffici postali. Per fare questo, annuncia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) L’obiettivo, dice il ministro per l’Innovazione Vittorio Colao, è una “Schengen del”: servizi, pagamenti e documenti accessibili per smartphone e senza frontiere europee. E la novità più attesaladi guida in formatochedisponibile sull’app Io, già diffusa in questi anni perché utilizzata per il green pass. Come funzionerà? Durante i controlli quindisufficiente mostrare il Qr code presente sull’applicazione, nonpiù necessario possedere la carta fisicamente evalida in tutta Europa. Tra gli altri progetti indicati da Colao anche la tessera elettorale(su cui il governo sta lavorando) e la carta d’identità che si potrà ritirare negli uffici postali. Per fare questo, annuncia ...

