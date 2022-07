Isola dei Famosi 2022, Fedez ha chiesto a Nick Luciani di collaborare insieme ad una canzone? (Di giovedì 7 luglio 2022) Tra i concorrenti più chiacchierati dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi c’era Nick Luciani, il Cugino di Campagna che è riuscito a guadagnarsi la finale e il sesto posto. La sua avventura pare sia stata seguita anche da un rapper molto amato dagli italiani, il quale avrebbe pensato ad un curioso progetto con lui. Stiamo parlando di Fedez che, stando ai rumors, sarebbe intenzionato a collaborare con il cantante in vista del suo prossimo brano in uscita nel mese di settembre. Fedez bussa alla porta di Nick Luciani dopo l’Isola dei Famosi? Si è da poco conclusa l’edizione dell’Isola dei Famosi ma alcuni naufraghi continuano a far parlare di sè indirettamente. Uno ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 luglio 2022) Tra i concorrenti più chiacchierati dell’ultima edizione dell’deic’era, il Cugino di Campagna che è riuscito a guadagnarsi la finale e il sesto posto. La sua avventura pare sia stata seguita anche da un rapper molto amato dagli italiani, il quale avrebbe pensato ad un curioso progetto con lui. Stiamo parlando diche, stando ai rumors, sarebbe intenzionato acon il cantante in vista del suo prossimo brano in uscita nel mese di settembre.bussa alla porta didopo l’dei? Si è da poco conclusa l’edizione dell’deima alcuni naufraghi continuano a far parlare di sè indirettamente. Uno ...

