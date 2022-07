Inghilterra, il Governo perde pezzi: Johnson si dimette (ma resta premier fino a ottobre) (Di giovedì 7 luglio 2022) Londra – Il primo ministro britannico Boris Johnson si è detto pronto a dimettersi subito, oggi, dalla carica di leader dei Tory e in autunno, o meglio a ottobre, da quella di premier. Lo ha precisato la Bbc affermando che quest’estate si svolgerà una corsa alla leadership del partito dei conservatori. A ottobre, ha ricordato l’emittente, si svolgerà la conferenza dei Tory. Un portavoce del Governo britannico ha annunciato che ”il primo ministro farà oggi una dichiarazione al Paese”. Intanto la vicepresidente del partito Tory, Caroline Johnson, ha rassegnato le sue dimissioni. Una decisione che ”non è stata presa alla leggera”, ha spiegato, riconoscendo ”il privilegio” di ricoprire la sua carica. “Credo che tentare di restare quando c’è la scritta sul ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 luglio 2022) Londra – Il primo ministro britannico Borissi è detto pronto arsi subito, oggi, dalla carica di leader dei Tory e in autunno, o meglio a, da quella di. Lo ha precisato la Bbc affermando che quest’estate si svolgerà una corsa alla leadership del partito dei conservatori. A, ha ricordato l’emittente, si svolgerà la conferenza dei Tory. Un portavoce delbritannico ha annunciato che ”il primo ministro farà oggi una dichiarazione al Paese”. Intanto la vicepresidente del partito Tory, Caroline, ha rassegnato le sue dimissioni. Una decisione che ”non è stata presa alla leggera”, ha spiegato, riconoscendo ”il privilegio” di ricoprire la sua carica. “Credo che tentare dire quando c’è la scritta sul ...

