Inchiesta per la morte ad Erice del 40enne di Molfetta caduto nel pozzo durante la festa del suo compleanno Oggi funerali (Di giovedì 7 luglio 2022) Oggi pomeriggio i funerali di Antonio Andriani, morto sabato notte ad Erice. La procura di Trapani ha aperto un'Inchiesta per accertare eventuali responsabilità nel decesso del quarantenne di Molfetta che nella villa presa in affitto stava festeggiando il suo compleanno. Mentre si trovava, saltellando, su una lastra, questa ha ceduto e l'uomo è precipitato in un pozzo artesiano a 25 metri di profondità. Per recuperare il corpo ci vollero circa quattro ore.

