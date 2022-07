Il Fulham punta al doppio colpo londinese per Bernd Leno e Issa Diop (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 00:18:15 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Fulham promosso da Marco Silva si è nuovamente lanciato nel vortice della Premier League nella prossima stagione 2022-23 e spera di rimanere nella massima serie inglese per stagioni consecutive per la prima volta in quasi un decennio. Pertanto, secondo quanto riferito, il Fulham dovrebbe fare un doppio colpo nella capitale per il portiere sfavorito dell’Arsenal Bernd Leno e per il difensore del West Ham Issa Diop. Il Fulham sta cercando di completare l’accordo per ingaggiare il portiere dell’Arsenal Leno – West London Sport – https://t.co/m1BsMr3f1o — West London Sport (@WestLondonSport) 6 ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 00:18:15 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Ilpromosso da Marco Silva si è nuovamente lanciato nel vortice della Premier League nella prossima stagione 2022-23 e spera di rimanere nella massima serie inglese per stagioni consecutive per la prima volta in quasi un decennio. Pertanto, secondo quanto riferito, ildovrebbe fare unnella capitale per il portiere sfavorito dell’Arsenale per il difensore del West Ham. Ilsta cercando di completare l’accordo per ingaggiare il portiere dell’Arsenal– West London Sport – https://t.co/m1BsMr3f1o — West London Sport (@WestLondonSport) 6 ...

