Il Comune di Bergamo premia tre progetti di arte digitale (Di giovedì 7 luglio 2022) Bergamo. Si sono chiuse lo scorso 19 giugno le candidature a “TALES”, la open call organizzata dal Comune di Bergamo e pensata per giovani artisti e creativi under 35 provenienti da tutto il territorio Italiano per selezionare tre progetti di video arte. Un bando che ha proposto agli artisti dediti alle arti digitali di offrire con i loro lavori spunti di riflessione su temi di carattere sociale e sui rapporti con la tecnologia. Ulteriore richiesta del bando era che le opere presentate sviluppassero nuove forme di sperimentazione digitale e tecnologica. Alla chiamata hanno risposto oltre 50 artisti distribuiti su tutto il territorio nazionale: ad affiancarsi ad un numero importante di giovani artisti bergamaschi e lombardi, sono pervenuti progetti da Abruzzo, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 luglio 2022). Si sono chiuse lo scorso 19 giugno le candidature a “TALES”, la open call organizzata daldie pensata per giovani artisti e creativi under 35 provenienti da tutto il territorio Italiano per selezionare tredi video. Un bando che ha proposto agli artisti dediti alle arti digitali di offrire con i loro lavori spunti di riflessione su temi di carattere sociale e sui rapporti con la tecnologia. Ulteriore richiesta del bando era che le opere presentate sviluppassero nuove forme di sperimentazionee tecnologica. Alla chiamata hanno risposto oltre 50 artisti distribuiti su tutto il territorio nazionale: ad affiancarsi ad un numero importante di giovani artisti bergamaschi e lombardi, sono pervenutida Abruzzo, ...

Pubblicità

AmoBergamo : #Bergamo Covid in Bergamasca, sale l'incidenza ma calano i pazienti in terapia intensiva. I dati Comune per Comune - zazoomblog : Covid impennata di casi ma la provincia di Bergamo rimane quella con l’incidenza più bassa: i dati Comune per Comun… - 2rMarzia : RT @lucabattanta: @giorgio_gori Il consiglio comunale sarebbe la maggioranza che ovviamente è dello stesso colore politico del sindaco. A m… - messorina52 : @Marxtrixx @giovanni_barba Sei ancora determinato a dare filo da torcere al Comune di Bergamo? - blackliess : cioè scusatemi raga, lui l’altro ieri era in Puglia, ieri era a Catania, oggi è a Bergamo, e domani è a Molfetta ch… -

Riaperto il sentiero dei Vasi ... un percorso di 1,9 chilometri che si snoda tra via Ramera e località Gallina, nel Comune di Bergamo, area che si sviluppa su 8 ettari di bosco. Dopo gli episodi franosi che avevano portato alla sua ... SCUOLA/ Dalla valutazione all'orientamento, bilancio di un anno e di quel che serve Giuseppe Bertagna, da tempo dall'Università di Bergamo urla le sue soluzioni: valorizzare, ma soprattutto studiare il quadro comune europeo sulle competenze, categoria a cui la scuola superiore non ... Comune di Bergamo NUOVI SUONI LIVE 2022 I VINCITORI Diverse le novità nell’edizione 2022: i finalisti si sono esibiti sul palco di Bergamo NXT Station concludendo Clamore Festival, la tre giorni di musica orobica, che quest’anno ha coinvolto più di 150 ... Contagi ancora avanti tutta: 6.475 casi. Un balzo «indietro» ai livelli di 5 mesi fa I dati Rispetto alle settimane precedenti il report di Ats segna un incremento del 114%. Aumentano i ricoveri ordinari, in calo la terapia intensiva. Nessun Ambito è Covid free: i valori maggiori in V ... ... un percorso di 1,9 chilometri che si snoda tra via Ramera e località Gallina, neldi, area che si sviluppa su 8 ettari di bosco. Dopo gli episodi franosi che avevano portato alla sua ...Giuseppe Bertagna, da tempo dall'Università diurla le sue soluzioni: valorizzare, ma soprattutto studiare il quadroeuropeo sulle competenze, categoria a cui la scuola superiore non ... Riaperto il sentiero dei Vasi | Sportello Telematico Diverse le novità nell’edizione 2022: i finalisti si sono esibiti sul palco di Bergamo NXT Station concludendo Clamore Festival, la tre giorni di musica orobica, che quest’anno ha coinvolto più di 150 ...I dati Rispetto alle settimane precedenti il report di Ats segna un incremento del 114%. Aumentano i ricoveri ordinari, in calo la terapia intensiva. Nessun Ambito è Covid free: i valori maggiori in V ...