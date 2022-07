Guerra in Ucraina, l’ultima chance è Papa Francesco (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo oltre quattro mesi di Guerra incessante tra Russia e Ucraina nessuna attività diplomatica è riuscita nel suo intento. Non c’è l’ombra di una tregua. Le ultime speranze erano riposte in Papa Francesco, che dopo aver lanciato numerosi appelli al Cremlino per un cessate il fuoco, non è ancora riuscito ad incontrare Vladimir Putin. Papa Francesco aveva detto di volersi recare sia in Russia che in Ucraina dopo il suo viaggio in Canada, previsto dal 24 al 30 luglio Mosca, infatti, non è a conoscenza di contatti sostanziali in merito all’eventuale visita del Papa, “un incontro del genere dovrebbe essere elaborato ai massimi livelli”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Papa Francesco aveva detto di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo oltre quattro mesi diincessante tra Russia enessuna attività diplomatica è riuscita nel suo intento. Non c’è l’ombra di una tregua. Le ultime speranze erano riposte in, che dopo aver lanciato numerosi appelli al Cremlino per un cessate il fuoco, non è ancora riuscito ad incontrare Vladimir Putin.aveva detto di volersi recare sia in Russia che indopo il suo viaggio in Canada, previsto dal 24 al 30 luglio Mosca, infatti, non è a conoscenza di contatti sostanziali in merito all’eventuale visita del, “un incontro del genere dovrebbe essere elaborato ai massimi livelli”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov.aveva detto di ...

