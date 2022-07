Galetti (Gils): ‘Per pazienti con sclerodermia diagnosi precoce è vita’ (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Vivere con la sclerodermia, o sclerosi sistemica, significa vivere con una malattia complessa, rara, che ha un forte impatto sull’aspetto clinico, con problematiche che vanno dai dolori articolari fino a problemi cardiaci e polmonari. Significa vivere una vita diversa rispetto alle altre persone, con grandi difficoltà: però a chi soffre della mia stessa patologia mi permetto di dire di non farsi abbattere, c’è sempre un modo per riuscire a fare le cose, magari ci vuole più tempo. La diagnosi precoce della malattia è fondamentale: a volte passano 5-6 anni prima di ricevere la diagnosi di sclerosi sistemica, dopo di che si viene attenzioni, vengono fatti fare al paziente periodicamente degli esami con lo scopo di valutare se c’è un coinvolgimento polmonare e cardiaco e subito implementare le terapie del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Vivere con la, o sclerosi sistemica, significa vivere con una malattia complessa, rara, che ha un forte impatto sull’aspetto clinico, con problematiche che vanno dai dolori articolari fino a problemi cardiaci e polmonari. Significa vivere una vita diversa rispetto alle altre persone, con grandi difficoltà: però a chi soffre della mia stessa patologia mi permetto di dire di non farsi abbattere, c’è sempre un modo per riuscire a fare le cose, magari ci vuole più tempo. Ladella malattia è fondamentale: a volte passano 5-6 anni prima di ricevere ladi sclerosi sistemica, dopo di che si viene attenzioni, vengono fatti fare al paziente periodicamente degli esami con lo scopo di valutare se c’è un coinvolgimento polmonare e cardiaco e subito implementare le terapie del ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Galetti (Gils): 'Per pazienti con sclerodermia diagnosi precoce è vita' - - LocalPage3 : Galetti (Gils): 'Per pazienti con sclerodermia diagnosi precoce è vita' - TV7Benevento : Galetti (Gils): 'Per pazienti con sclerodermia diagnosi precoce è vita' - -