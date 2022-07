F1: Sainz, 'la vittoria di Silverstone mi ha dato ancora più fame' (Di giovedì 7 luglio 2022) Spielberg, 7 lug. - (Adnkronos) - “È difficile da spiegare quello che succede dentro la tua testa quando riesci a conquistare la prima vittoria in carriera in F1. Posso solo dire che è stata una sensazione grandiosa, pian piano mi sto abituando in questi giorni. Allo stesso tempo, tornando subito in pista non c'è molto tempo per pensarci, si ricomincia subito con l'Austria. Se c'è qualcosa che questa vittoria mi ha dato è ancora più fame per riprovarci ancora il prima possibile e continuare a lottare per un nuovo primo posto“. Così il pilota della Ferrari, Carlos Sainz in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp d'Austria, che arriva ad una settimana dal suo trionfo a Silverstone, il primo in F1. “L'accoglienza è stata grandiosa, avevo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Spielberg, 7 lug. - (Adnkronos) - “È difficile da spiegare quello che succede dentro la tua testa quando riesci a conquistare la primain carriera in F1. Posso solo dire che è stata una sensazione grandiosa, pian piano mi sto abituando in questi giorni. Allo stesso tempo, tornando subito in pista non c'è molto tempo per pensarci, si ricomincia subito con l'Austria. Se c'è qualcosa che questami hapiùper riprovarciil prima possibile e continuare a lottare per un nuovo primo posto“. Così il pilota della Ferrari, Carlosin conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp d'Austria, che arriva ad una settimana dal suo trionfo a, il primo in F1. “L'accoglienza è stata grandiosa, avevo ...

