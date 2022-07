Dl aiuti: votata la fiducia, si della Camera. Conte, al Senato si vedrà (Di giovedì 7 luglio 2022) I pentastellati potrebbero decidere di astenersi sul provvedimento, al Senato potrebbero uscire dall'Aula al momento di esprimersi sul testo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 luglio 2022) I pentastellati potrebbero decidere di astenersi sul provvedimento, alpotrebbero uscire dall'Aula al momento di esprimersi sul testo L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

borghi_claudio : Comincio a vedere lievi imprecisioni. La cosa votata oggi è il decreto aiuti. 14 miliardi per famiglie e imprese. T… - FirenzePost : Dl aiuti: votata la fiducia, si della Camera. Conte, al Senato si vedrà - Anna50732053 : RT @borghi_claudio: Comincio a vedere lievi imprecisioni. La cosa votata oggi è il decreto aiuti. 14 miliardi per famiglie e imprese. Tagli… - marcella_pin : RT @borghi_claudio: Comincio a vedere lievi imprecisioni. La cosa votata oggi è il decreto aiuti. 14 miliardi per famiglie e imprese. Tagli… - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: Comincio a vedere lievi imprecisioni. La cosa votata oggi è il decreto aiuti. 14 miliardi per famiglie e imprese. Tagli… -