Decreto Aiuti, governo ottiene fiducia alla Camera: 419 sì (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera con 419 voti a favore, 49 contrari e una sola astensione sul Decreto Aiuti. “Sul superbonus il governo batta un colpo”. A scandirlo sono le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Bilancio, Finanze, Ambiente e Attività produttive. “Abbiamo fatto un enorme lavoro per affrontare e risolvere la questione della responsabilità solidale dei cessionari dei crediti fiscali legati al Superbonus, ma il governo non ci ha dato ascolto e la norma non entrerà nel Decreto Aiuti. Uno schiaffo a famiglie, imprese, tecnici e lavoratori del settore delle costruzioni, messi in enorme difficoltà dal blocco della circolazione dei crediti e del conseguente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilha ottenuto lacon 419 voti a favore, 49 contrari e una sola astensione sul. “Sul superbonus ilbatta un colpo”. A scandirlo sono le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Bilancio, Finanze, Ambiente e Attività produttive. “Abbiamo fatto un enorme lavoro per affrontare e risolvere la questione della responsabilità solidale dei cessionari dei crediti fiscali legati al Superbonus, ma ilnon ci ha dato ascolto e la norma non entrerà nel. Uno schiaffo a famiglie, imprese, tecnici e lavoratori del settore delle costruzioni, messi in enorme difficoltà dal blocco della circolazione dei crediti e del conseguente ...

Pubblicità

borghi_claudio : Nel decreto aiuti su cui viene messa la fiducia ci sono i 200 euro, i fondi per il gasolio per la pesca (e fin qui… - borghi_claudio : Annaspa il decreto aiuti. Aggiornamento. - fattoquotidiano : M5s, Conte: “Voteremo la fiducia al decreto Aiuti alla Camera. Al Senato? Vedremo. Con l’inceneritore non condividi… - cuoreitaliano7 : RT @Frances20665381: 419 Si e 49 No, passa il decreto aiuti. Come volevasi dimostrare, Conte abbaia e poi corre a cuccia, i vitalizi e le p… - attilasarti : RT @ardigiorgio: La nostra posizione sul decreto aiuti è chiara ora ci sarà una riunione dove i nostri ministri hanno una posizione chiara… -