Covid, Ema: "Nuova ondata, Omicron 4-5 dominanti entro fine mese" (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – "Stiamo vedendo una Nuova ondata" di contagi Covid "in molti Stati Ue. La diffusione dell'infezione è guidata dalle varianti Omicron 4 e 5 (BA.4 e BA.5) che sono altamente trasmissibili. Sulla base delle attuali proiezioni ci si aspetta che BA.4 e BA.5 diventino dominanti in Europa probabilmente sostituendo completamente tutte le altre varianti entro la fine di luglio". A tracciare il quadro è stato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell'Agenzia europea del farmaco Ema, oggi durante il briefing periodico con la stampa. SECONDO BOOSTER – "Data l'attuale situazione Covid" in Europa "voglio ricordare i contenuti della raccomandazione congiunta che l'Agenzia europea del farmaco Ema e ...

