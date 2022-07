Covid, Crisanti: “Non sono morti no vax ma fragili vaccinati” (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non abbiamo avuto il coraggio di dire fin dall’inizio che i 160 morti al giorno non erano no vax ma erano persone vaccinate fragili”. Le parole del professor Andrea Crisanti, ospite ieri di In Onda su La7, accendono i social. “Tutta la polemica no vax ha creato un corto circuito: sembrava che morissero solo i no vax ma non era vero. Morivano le persone vaccinate fragili, la vera priorità di questa fase dell’epidemia è questa”, dice Crisanti. “L’accettabilità sociale delle misure di restrizione e distanziamento è venuta meno, anche grazie al vaccino che dimostrato la sua efficacia. Ora non si può pensare di controllare cercando di far diminuire i casi. Queste varianti non le ferma nessuno, non ci sono misure di distanziamento capaci di portare i contagi a zero. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non abbiamo avuto il coraggio di dire fin dall’inizio che i 160al giorno non erano no vax ma erano persone vaccinate”. Le parole del professor Andrea, ospite ieri di In Onda su La7, accendono i social. “Tutta la polemica no vax ha creato un corto circuito: sembrava che morissero solo i no vax ma non era vero. Morivano le persone vaccinate, la vera priorità di questa fase dell’epidemia è questa”, dice. “L’accettabilità sociale delle misure di restrizione e distanziamento è venuta meno, anche grazie al vaccino che dimostrato la sua efficacia. Ora non si può pensare di controllare cercando di far diminuire i casi. Queste varianti non le ferma nessuno, non cimisure di distanziamento capaci di portare i contagi a zero. Il ...

Pubblicità

Adnkronos : Crisanti: 'Non sono morti no vax ma fragili vaccinati'. - condaghe : @Adnkronos Crisanti facciamo che parliamo di orticaria da sfregamento. Del Covid e delle acrobazie per giustificare… - AnnaP1953 : RT @felicedavanzo: Crisanti spiega che a morire di covid non sono i novax ma i vaccinati più fragili. Draghi li ha costretti al vaccino con… - luciano55321084 : Covid, Crisanti: «Nel 98% dei casi muoiono i vaccinati fragili, non i no vax» Quindi era meglio non vaccinarsi?I n… - _WYH530 : RT @Piccole_Note: ...i bambini vaccinati dello studio di #Pfizer avevano maggiori probabilità di ammalarsi gravemente di #Covid_19 rispe… -