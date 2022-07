Covid A Montemesola circa 50 positivi | ma il dato è sottostimato

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo le numerose richieste arrivate su WhatsApp e via mail alla redazione di Tarantini Time,la situazione dei contagi a, abbiamo chiesto al sindaco Ignazio Punzi di fare il punto della situazione. Stando ai dati nazionali e regionali, la situazioni dei contagi è di nuovo in rialzo, soprattutto in provincia di Taranto dove i casi (dichiarati) a distanza di 24 ore sono passati da poco più di 300 a diverse migliaia. A, stando all’ultimo bollettino giunto dalla Prefettura, isarebbero poco meno di 50. Si tratta però di un– come ha sottolineato il sindaco Ignazio Punzi – sottodimensionato, in quanto i bollettini giungono con meno frequenza rispetto ai mesi passati e anche perché molti sono iche effettuano tamponi fai da te e ...