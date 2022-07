Conte | Siamo con un piede fuori Il M5S prepara l' uscita Inside

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 7 luglio 2022) Uscire dal governo. Ma non oggi, non subito. L'obiettivo di Giuseppee del Movimento 5 Stelle è andare all'opposizione evitando però le elezioni politiche anticipate a settembre/ottobre (che sarebbe un massacro per i grillini). Per fare questo, come ha... Segui su affaritaliani.it