Clamoroso in Sierra Leone: 187 gol in due partite promozione, aperta inchiesta (Di giovedì 7 luglio 2022) Clamoroso quanto avvenuto domenica scorsa nella seconda serie della Sierra Leone: in due partite, finite nel mirino della federazione, sono... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022)quanto avvenuto domenica scorsa nella seconda serie della: in due, finite nel mirino della federazione, sono...

Pubblicità

sportli26181512 : Clamoroso in Sierra Leone: 187 gol in due partite promozione, aperta inchiesta: Clamoroso quanto avvenuto domenica… - LUZrossonero : Avrei pagato per vedere una partita così dal vivo ?? - CorSport : Clamoroso caso di combine in Sierra Leone: 187 gol in 2 partite?? -