Bimbo morto a Sharm el Sheik | zio | segnati per sempre

"La tragedia che ci ha colpito segnerà per sempre la vita delle nostre famiglie. Una ferita che ci porteremo a lungo". Lo dice Roberto Manosperti, zio materno del piccolo Andrea Mirabile, il bambino morto a Sharm el Sheik.

