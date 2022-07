Atalanta, UFFICIALE: un difensore al Modena (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo l'attaccante Diego Falcinelli (in foto), il Modena (serie B) ha ingaggiato il portiere Andrea Seculin e, in prestito dall'Atalanta,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo l'attaccante Diego Falcinelli (in foto), il(serie B) ha ingaggiato il portiere Andrea Seculin e, in prestito dall',...

Pubblicità

pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Torino, dal Marsiglia arriva Radonjic. Quinto rinforzo per il Monza: ufficiale Pessina in pres… - laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Torino, dal Marsiglia arriva Radonjic. Quinto rinforzo per il Monza: ufficiale Pessina in pres… - Milannews24_com : Atalanta, ecco Ederson: UFFICIALE il colpo dalla Salernitana - ilpodsport : #Calciomercato Salernitana, ufficiale: Ederson all'Atalanta. Preso Lovato #ilpodsport - pccpla : RT @GoalItalia: ? UFFICIALE ? Ederson lascia la Salernitana e passa all'@Atalanta_BC ???????? -