Aprilia | frontale tra auto | 76enne muore in ospedale dopo 25 giorni

Non ce l'ha fatta la donna ferita nell'incidente dello scorso 11 giugno sulla Nettunense all'altezza di Campo di Carne, coinvolta nell'incidente stradale dello scorso 11 giugno. Giovanna Monoscalco, originaria di Roma, è morta ieri all'ospedale San Camillo di Roma, a seguito delle gravi ferite riportate nel frontale tra la Opel e una Ford Kuga, un drammatico schianto nel quale sia la donna che una 35enne al volante dall'altra vettura sono rimaste incastrate nell'abitacolo, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tirarle fuori. Le condizioni della 76enne erano apparse critiche, e nelle ore successive all'incidente era stata sottoposta a un intervento chirurgico nella clinica Città di Aprilia, per poi essere spostata nell'ospedale della Capitale dove ha combattuto oltre 25 giorni prima di morire.

