Amici | Maria De Filippi ha una sua preferita | ecco chi è

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Anche la signora di Mediaset,De, ha una. Ebbene sì, proviamo a scoprire qualcosa in più insieme e chi sia la ragazza in questione.è una famoso talent ideato e condotto daDe, trasmesso su Canale 5 ormai da tanti anni. Il format ha ospitato decine e decine di concorrenti, e la conduttrice ha sempre presentato lo spettacolo con impassibile professionalità ed imparzialità verso tutti, senza fare preferenza per nessuno. Durante un’intervista avvenuta non molto tempo fa, la direttrice di Gente ha provato a chiedere alla Dese ci siano o meno stati degli allievi preferiti. Al che la donna è riuscita con grande maestria a svicolare dall’impasse, dicendo che non avrebbe potuto rispondere senza evitare di ...