Al mare in carrozzina? Quasi impossibile. Quali sono le spiagge accessibili ai disabili (Di giovedì 7 luglio 2022) Estate, caldo, voglia di vacanze, magari al mare. Ma se molti cercano calette e spiagge esclusive, c’è chi vorrebbe solo avere la possibilità di arrivarci, in spiaggia, in acqua. Nel nostro Paese, infatti, i lidi accessibili veramente a tutti e tutte, comprese le persone con disabilità, sono pochi, pochissimi. Si contano Quasi sulle dita di una mano. E questo nonostante esistano diverse ordinanze che impongono ai concessionari degli stabilimenti balneari l’obbligo di ausili speciali per i disabili. Spiaggia Santa Foca LeccePurtroppo però, se la regola esiste, questo non vuol dire che venga rispettata. Anzi. Guardando alle coste che da nord a sud circondano il Belpaese, sarebbero solamente quattro i lidi nei Quali l’accesso al mare è ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 7 luglio 2022) Estate, caldo, voglia di vacanze, magari al. Ma se molti cercano calette eesclusive, c’è chi vorrebbe solo avere la possibilità di arrivarci, in spiaggia, in acqua. Nel nostro Paese, infatti, i lidiveramente a tutti e tutte, comprese le persone contà,pochi, pochissimi. Si contanosulle dita di una mano. E questo nonostante esistano diverse ordinanze che impongono ai concessionari degli stabilimenti balneari l’obbligo di ausili speciali per i. Spiaggia Santa Foca LeccePurtroppo però, se la regola esiste, questo non vuol dire che venga rispettata. Anzi. Guardando alle coste che da nord a sud circondano il Belpaese, sarebbero solamente quattro i lidi neil’accesso alè ...

