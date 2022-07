Ziyech, altra fregatura per il Milan? "Dopo Zaniolo...", Maldini è nei guai (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Milan fa sul serio per Hakim Ziyech del Chelsea. Stefano Pioli lo vuole alla sua corte così come il duo Maldini e Massara, e presto potrebbe esserci la svolta, dato che, come è scritto oggi su La Gazzetta dello Sport, il giocatore 29enne ex Ajax avrebbe detto sì ai rossoneri, che ora vogliono provare a chiudere. Ma occhio alla Roma, Mourinho lo vuole e per due anni (2018 e 2019) il club capitolino è stato vicino al giocatore, prima che approdasse nel club londinese nel 2020. Al tempo vennero offerti a Marc Overmars, ex ds dell'Ajax, 22 milioni più bonus, contro i 34 milioni richiesti dagli olandesi. Con il giocatore convinto nel venire a Roma grazie alle belle parole di Justin Kluivert, il figlio di Patrick. Ziyech dice sì al Milan, ma occhio alla Roma… - Alla fine non si fece nulla, ma la Roma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilfa sul serio per Hakimdel Chelsea. Stefano Pioli lo vuole alla sua corte così come il duoe Massara, e presto potrebbe esserci la svolta, dato che, come è scritto oggi su La Gazzetta dello Sport, il giocatore 29enne ex Ajax avrebbe detto sì ai rossoneri, che ora vogliono provare a chiudere. Ma occhio alla Roma, Mourinho lo vuole e per due anni (2018 e 2019) il club capitolino è stato vicino al giocatore, prima che approdasse nel club londinese nel 2020. Al tempo vennero offerti a Marc Overmars, ex ds dell'Ajax, 22 milioni più bonus, contro i 34 milioni richiesti dagli olandesi. Con il giocatore convinto nel venire a Roma grazie alle belle parole di Justin Kluivert, il figlio di Patrick.dice sì al, ma occhio alla Roma… - Alla fine non si fece nulla, ma la Roma ...

