Verona. Per l'estate 2022 Oliver propone "dicevi no" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua il percorso artistico con il Maestro Vince Tempera in collaborazione con KNTNR. Per l'estate 2022 Oliver propone "dicevi no", una ballata che racconta un rapporto sentimentale terminato dopo fasi alterne, tra momenti di entusiasmo e difficoltà. Emerge il desiderio della ragazza di riprendere in qualche modo le fila di questa storia. L'artista, quindi, si trova ad esprimere i sentimenti più contrastanti con un continuo variare di toni ed umori e ribadendo il "dicevi no" di lei. A tutto questo fa da contrappeso una melodia equilibrata in modo da mitigare i diversi stati d'animo che si alternano nel brano. Il testo (Oliver e Roberto Gramegna) e gli arrangiamenti sono il frutto del lavoro del cantautore e compositore assieme al Maestro Vince Tempera e Roberto

