Un bacio | fa bene all’anima ma anche al corpo La storia di un gesto amata da tutt?

Passionale, erotico, casto, 'alla francese' o appena sfiorato. Ma anche provocatorio e proibito. Il poeta francese Paul Verlaine lo definiva "Primula nel giardino delle carezze": il bacio è il gesto che, insieme all'abbraccio, genera maggiore connessione tra due persone e a cui è dedicata, il 6 luglio, la Giornata internazionale del bacio. Anzi, questa celebrazione ha addirittura due date, una delle quali è il 13 aprile. Un gesto universale, per tutt*, che non conosce distinzione di genere o orientamento sessuale, che travalica i confini del tempo e dello spazio, celebrato nelle arti come nella scienza. È sì, perché oltre ad essere amato da donne, uomini e persone di qualsiasi espressione, fa bene all'anima ma anche al corpo.

