Tre rapine in una notte tra Bergamo, Monza e Lodi: scoperti i responsabili (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bergamo. La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato tre persone ritenute responsabili di tre rapine commesse nella stessa notte lo scorso 22 novembre, tra la città di Bergamo e i comuni di Caponago (MB) e Somaglia (LO). Quella sera, attorno alle 23.30, due persone con il volto travisato, una delle quali armata di coltello, avevano fatto irruzione al “Welness Cafè” alla Rotonda dei Mille, rapinando i dipendenti di 150 euro e due smartphone: poi la fuga verso una Fiat Cinquecento rossa, alla guida della quale si trovava il complice che prontamente si è allontanato. Lasciata la città di Bergamo si erano poi fermati all’area di servizio dell’autostrada A4 “Brianza Nord”, nel territorio del Comune di Caponago dove poco dopo la mezzanotte erano riusciti a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 luglio 2022). La Polizia di Stato diha arrestato tre persone ritenutedi trecommesse nella stessalo scorso 22 novembre, tra la città die i comuni di Caponago (MB) e Somaglia (LO). Quella sera, attorno alle 23.30, due persone con il volto travisato, una delle quali armata di coltello, avevano fatto irruzione al “Welness Cafè” alla Rotonda dei Mille, rapinando i dipendenti di 150 euro e due smartphone: poi la fuga verso una Fiat Cinquecento rossa, alla guida della quale si trovava il complice che prontamente si è allontanato. Lasciata la città disi erano poi fermati all’area di servizio dell’autostrada A4 “Brianza Nord”, nel territorio del Comune di Caponago dove poco dopo la mezzaerano riusciti a ...

