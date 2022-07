Sossio Aruta critiche | l’ex di Uomini e Donne perde il lavoro e minaccia i fan

(Di mercoledì 6 luglio 2022), ex cavaliere di, è stato recentemente inondato disul web a seguito di alcune dichiarazioni fatte. Il protagonista ha ammesso di aver smesso di lavorare alla pompa di benzina dove stava lavorando da un po’ di tempo. Le cose, purtroppo, non stanno andando nel modo sperato nella sua vita L'articolo proviene da KontroKultura.

, il compagno di Ursula Bennardo ha lanciato un appello sui social. L'ex calciatore ha chiesto l'aiuto di tutti attraverso i social per trovare una soluzione più consona alla sua ...Sossio Aruta cerca lavoro e lancia un nuovo disperato appello all'interno del proprio profilo social chiedendo aiuto a tutti i suoi fan ...Uomini e Donne torna protagonista per un accorato appello da parte di un suo ex protagonista che preoccupa tutti i fan.