(Di mercoledì 6 luglio 2022) Una pena a 3 anni e 8 mesi di reclusione e 9 mila euro di multa per riciclaggio di una parte dellesparite dai conti dei risparmiatori che la moglie aveva sottratto nel corso del tempo nell'...

Pubblicità

Agenzia ANSA

Una pena a 3 anni e 8 mesi di reclusione e 9 mila euro di multa per riciclaggio di una parte dellesparite dai conti dei risparmiatori che la moglie aveva sottratto nel corso del tempo nell'ambito del suo lavoro di bancaria. E' la condanna inflitta ad Antonino Moscato, 62 anni, di Tolmezzo (...... ossia la 'parte dei 'ricavi tossici' di cui l'operatore telefonico ha beneficiato', trattenendo, si legge ancora, 'il 50% delleindebitamenteagli utenti'. Le 'complesse' indagini si ... Somme sottratte a clienti: condannato marito bancaria L'avviso di chiusura dell'indagine riguarda in particolare il filone con al centro WindTre ed è indirizzato a 33 indagati. Al centro un giro illecito da 99 milioni ...Almeno 100 milioni di euro. È il valore della truffa telefonica sui servizi "Vas" (non richiesti dagli utenti. Oggi chiuse le indagini ...