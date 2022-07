Si finge nipote e truffa anziana. Arrestati 22enne e un complice (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, particolarmente attenta al fenomeno delle truffe agli anziani che desta particolare allarme sociale, i poliziotti della Squadra Mobile e della Squadra Volante hanno arrestato due giovani di origini napoletane perché ritenuti presunti responsabili di truffa aggravata in concorso, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.Le risultanze investigative emerse nel corso dell’attività di indagine connesse alle catture, oltre a consentire la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, hanno fornito indispensabili ed ulteriori elementi indiziari per far luce su altri episodi di truffa nei quali sono rimaste vittime persone anziane. Peraltro, prosegue l’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica su un fenomeno – quello delle truffe agli anziani – ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, particolarmente attenta al fenomeno delle truffe agli anziani che desta particolare allarme sociale, i poliziotti della Squadra Mobile e della Squadra Volante hanno arrestato due giovani di origini napoletane perché ritenuti presunti responsabili diaggravata in concorso, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.Le risultanze investigative emerse nel corso dell’attività di indagine connesse alle catture, oltre a consentire la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, hanno fornito indispensabili ed ulteriori elementi indiziari per far luce su altri episodi dinei quali sono rimaste vittime persone anziane. Peraltro, prosegue l’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica su un fenomeno – quello delle truffe agli anziani – ...

