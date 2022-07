Salisburgo: Zeppieri sconfitto da Gombos (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si ferma la corsa del romano nel ricco ATP Challenger in corso di svolgimento sui campi della città austriaca, era l'ultimo azzurro in gara nel torneo Leggi su federtennis (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si ferma la corsa del romano nel ricco ATP Challenger in corso di svolgimento sui campi della città austriaca, era l'ultimo azzurro in gara nel torneo

Pubblicità

zazoomblog : Arnaboldi Nardi e Zeppieri a Salisburgo - #Arnaboldi #Nardi #Zeppieri #Salisburgo - Deiana_Luca9 : Zeppieri ha appena battuto a Salisburgo Verdasco. Molto bravo - Ilsuperbo89 : Non so se il caldo mi faccia brutti scherzi ma mi sembrava che Cecchinato fosse iscritto al 125 di Salisburgo, solo… - zazoomblog : Arnaboldi Nardi e Zeppieri a Salisburgo - #Arnaboldi #Nardi #Zeppieri #Salisburgo - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Challenger Salisburgo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nardi, Zeppieri e Andrea Arnaboldi al via nel Md http… -

Arnaboldi, Nardi e Zeppieri a Salisburgo FIT TENNIS: TORNEO SALISBURGO. ZEPPIERI SFIDA GOMBOS AL SECONDO TURNO ROMA (ITALPRESS) - Giulio Zeppieri torna in campo oggi nel "Salzburg Open", ricco Challenger ATP dotato di un montepremi di 134.920 euro di scena sui campi in terra rossa di Salisburgo (Austria). Il g ... TENNIS: TORNEO SALISBURGO. ZEPPIERI BATTE VERDASCO, ELIMINATO NARDI ROMA (ITALPRESS) - La seconda giornata del "Salzburg Open", ricco torneo Challenger Atp dotato di un montepremi pari a 134.920 euro in scena sui campi in terra rossa di Salisburgo (Austria), inizia co ... ROMA (ITALPRESS) - Giulio Zeppieri torna in campo oggi nel "Salzburg Open", ricco Challenger ATP dotato di un montepremi di 134.920 euro di scena sui campi in terra rossa di Salisburgo (Austria). Il g ...ROMA (ITALPRESS) - La seconda giornata del "Salzburg Open", ricco torneo Challenger Atp dotato di un montepremi pari a 134.920 euro in scena sui campi in terra rossa di Salisburgo (Austria), inizia co ...