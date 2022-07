(Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Il primo luglio è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo su. In contemporanea, dopo due anni di stop a causa della pandemia, sono ripresi i viaggi. Come evitare però di essere prosciugati da costi aggiuntivi? Il piano tariffario della nostra SIM è a prova di salasso? E soprattutto, è chiaro che il regolamentoZero vale solo per i paesi UE? Per partire più sereni, SOStariffe.it (piattaforma di comparazione dei prezzi) ha stilato una sorta di decalogo dedicato all'uso della Rete, fuori dai confini del nostro Paese, da quando cioè scatta la copertura del regolamento europeo (si chiamaLike at Home). Le SIM italiane sono utilizzabili all'estero “in” Gli operatori di telefonia Mobile sono tenuti ad informare l'utente in merito ai costi ed alle modalità di utilizzo della SIM ...

SOStariffe.it ha realizzato una guida con 10da sapere sul. Ecco tutti i dettagli:estero 2022: la guida per non sbagliare in vacanza Offerte in evidenza spusu 10 4.98 /mese con ...Nelle aree extra europee ilpuò costare caro Lecambiano se ci si sposta in aree extra europee , o comunque in Paesi che non rientrano all'interno dell'accordo dei 27 stati continentali. ... Roaming, 10 cose da sapere prima di mettersi in viaggio (Adnkronos) - Roaming dati gratis in Europa, cosa significa Che gli utenti di telefonia mobile che viaggiano all'interno dell'Unione possono continuare a usare i loro telefoni cellulari senza costi a ...La guida pratica su come avere giga e offerte dati anche all'estero e cambiare operatore telefonico grazie a Switcho ...