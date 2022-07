Ritiro Napoli a Castel di Sangro: Corte dei Conti indaga su delibera Regione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLe attenzioni della Procura della Corte dei Conti dell’Aquila sullo stanziamento di 6 milioni più iva per ospitare per sei anni, rinnovabili per altri sei, a partire dal 2020, il Napoli Calcio per il Ritiro precampionato a Castel di Sangro (L’Aquila) come attività di promozione turistica dell’Alto Sangro e del suo comprensorio sciistico e dell’intero Abruzzo in un periodo segnato dal Covid. I partenopei hanno deciso di non andare nella lontana Dimaro, in Trentino, optando per il vicino territorio montano abruzzese. I magistrati contabili contestano un presunto danno nell’ambito di un’inchiesta scattata nell’ottobre 2020 in seguito a un esposto dell’allora capogruppo del M5s in Regione, Sara Marcozzi – ora ‘Insieme per il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLe attenzioni della Procura delladeidell’Aquila sullo stanziamento di 6 milioni più iva per ospitare per sei anni, rinnovabili per altri sei, a partire dal 2020, ilCalcio per ilprecampionato adi(L’Aquila) come attività di promozione turistica dell’Altoe del suo comprensorio sciistico e dell’intero Abruzzo in un periodo segnato dal Covid. I partenopei hanno deciso di non andare nella lontana Dimaro, in Trentino, optando per il vicino territorio montano abruzzese. I magistrati contabili contestano un presunto danno nell’ambito di un’inchiesta scattata nell’ottobre 2020 in seguito a un esposto dell’allora capogruppo del M5s in, Sara Marcozzi – ora ‘Insieme per il ...

