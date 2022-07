Questo video non c’entra con la protesta degli agricoltori in Olanda, è del 2020 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il 6 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra degli agenti di polizia in borghese salire su un furgone delle forze dell’ordine e andarsene, mentre dei manifestanti inveiscono violentemente contro di loro. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «06/07/22 #Olanda La polizia in borghese che si era infiltrata nella manifestazione degli agricoltori viene sgamata e cacciata via». Il riferimento è alle proteste che negli ultimi giorni in Olanda hanno coinvolto gli agricoltori, in manifestazione contro i piani del governo di tagliare del 50 per cento entro il 2030 le emissioni inquinanti come l’ossido di azoto e l’ammoniaca, prevedendo la chiusura di alcuni allevamenti di ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il 6 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato unche mostraagenti di polizia in borghese salire su un furgone delle forze dell’ordine e andarsene, mentre dei manifestanti inveiscono violentemente contro di loro. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «06/07/22 #La polizia in borghese che si era infiltrata nella manifestazioneviene sgamata e cacciata via». Il riferimento è alle proteste che negli ultimi giorni inhanno coinvolto gli, in manifestazione contro i piani del governo di tagliare del 50 per cento entro il 2030 le emissioni inquinanti come l’ossido di azoto e l’ammoniaca, prevedendo la chiusura di alcuni allevamenti di ...

