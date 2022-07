(Di mercoledì 6 luglio 2022) commenta Era uscita per fare jogging ma ha finito per essere ferita e subire untivo di violenza : è successo a(Napoli), dove una 25enne è stata salvata dai carabinieri i quali, dopo ...

Stoca96062314 : Pompei, aggredisce e tenta di violentare una runner: arrestato un 34enne - paulbazz : Nigeriano...peccato non vi fosse della folla vicino per linciarlo. Avvemmo risparmiato i soldi del carcere #Africa… - Adriana04966084 : - GPeppe34N : RT @MediasetTgcom24: Pompei, aggredisce e tenta di violentare una runner: arrestato un 34enne #pompei #napoli - fattidinapoli : Napoli: Pompei, nigeriano aggredisce una ragazza e tenta di violentarla - -

commenta Era uscita per fare jogging ma ha finito per essere ferita e subire un tentativo di violenza : è successo a(Napoli), dove una 25enne è stata salvata dai carabinieri i quali, dopo avere sentito le urla della giovane, sono riusciti a bloccare e arrestare un 34enne nigeriano. L'uomo ha aggredito la ...Per questo motivo stamattina gli agenti di polizia del commissariato dihanno eseguito nei confronti di C. S., un' ordinanza di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento all'...