Per l'Europa gas e nucleari sono fonti green, l'Eurocamera respinge la risoluzione ambientalista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ursula von der Leyen tira un sospiro di sollievo, aveva detto che in caso di respingimento non avrebbe presentato una nuova proposta Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ursula von der Leyen tira un sospiro di sollievo, aveva detto che in caso di respingimento non avrebbe presentato una nuova proposta

Pubblicità

GiovaQuez : 'Le sanzioni non funzionano, funziona solo l'allontanamento della Russia dall'Europa. Ed è questo il vero obiettivo… - fattoquotidiano : La Russia e gli Stati Uniti si scambiano favori da molto tempo anche quando sono in guerra. Per fare un favore a Pu… - fffitalia : Gas fossile in #tassonomia. Sconfitta per le democrazie, per l'Europa, per chiunque voglia la transizione. Vittori… - SicilianoSum : RT @bordoni_russia: Nun ce provà: visto l' impegno Kazako di aiutare l'Europa con il petrolio, la Russia ha bloccato le esportazioni di Akm… - Lukyluke311 : RT @bordoni_russia: Nun ce provà: visto l' impegno Kazako di aiutare l'Europa con il petrolio, la Russia ha bloccato le esportazioni di Akm… -