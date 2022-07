Paola Turci, chi è l’ex compagno Paolo Canè e perché è finita (Di mercoledì 6 luglio 2022) Paolo Canè (Bologna, 9 aprile 1965) è un commentatore televisivo ed ex tennista italiano. Negli anni ’90 Paola Turci ebbe una lunga relazione con l’ex tennista Paolo Canè, oggi anche commentatore televisivo. “Il tennis mi piaceva già prima di conoscere Paolo. Il mio campione preferito e sempre stato Boris Becker , una persona interessante anche se non gli ho mai parlato. Poi McEnroe , che ha abbracciato anche la musica, e Yannick Noah , col quale ho cantato una sera a Milano” ha detto in un’intervista di allora la cantante. Paola Turci, chi è l’ex compagno Paolo Canè Vinse 3 tornei ATP (raggiungendo altre 2 finali), oltre a numerosi tornei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022)(Bologna, 9 aprile 1965) è un commentatore televisivo ed ex tennista italiano. Negli anni ’90ebbe una lunga relazione contennista, oggi anche commentatore televisivo. “Il tennis mi piaceva già prima di conoscere. Il mio campione preferito e sempre stato Boris Becker , una persona interessante anche se non gli ho mai parlato. Poi McEnroe , che ha abbracciato anche la musica, e Yannick Noah , col quale ho cantato una sera a Milano” ha detto in un’intervista di allora la cantante., chi èVinse 3 tornei ATP (raggiungendo altre 2 finali), oltre a numerosi tornei ...

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - best1950 : Matrimonio Paola Turci/Federica Pascale inutile e ostentata unione civile finta. - darkchocostrong : RT @21omkara: Nonostante tutto Io ti ascolterò quando non parli Quando non mi guardi Io ti vedrò lo stesso Paola Turci -