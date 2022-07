Omicidio Willy | i fratelli Bianchi vengono separati in carcere

Pubblicità

Non accetta la sentenza Simonetta di Tullio , mamma di Marco e Gabriele Bianchi . I suoi figli sono stati condannati all'ergastolo per l'diMonteiro Duarte, ma per lei la condanna è arrivata 'a furor di popolo'. 'È una sentenza ingiusta. Non ce l'aspettavamo', continua a ribadire mentre l'avvocato le fa eco. Come ...Fiaccolata per ricordare e chiedere giustizia per, il giovane ucciso a Colleferro. Dicendosi poi " profondamente deluso ", in quanto questa "non è giustizia. Anzi, è un aborto giuridico ". ...Il penalista Pica anticipa: «Chiederemo in appello una nuova perizia che faccia davvero luce sulle cause della morte di Willy» ...Dopo la sentenza di ergastolo parlano i fratelli BianchiSono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel settembre d ...